A me piace molto: no, non lo vendiamo | Dalla tribuna a titolarissimo, tutto merito di Paulo Fonseca

Fonseca salva il giocatore dalla cessione. Il nuovo tecnico vuole rivalutarlo il prossimo anno, dalla tribuna al campo.

Il Milan è andato contro le contestazioni e le critiche, dritto, nel prendere il nuovo allenatore. E solo il tempo potrà dire se Fonseca è stato l’uomo giusto da cui ripartire per il dopo Pioli. Arrivato in silenzio, senza grandi annunci, il portoghese ha preso da poco la situazione in mano, e sembra almeno per il momento che l’ambiente lo stia lasciando fare senza troppo scetticismo.

Dalle prime immagini che stanno circolando via social dei primi allenamenti, si è visto un gruppo compatto, sorridente, e attento ai nuovi dettami. Senza grandi stravolgimenti e a piccoli passi insomma, l’ex Roma sta entrando nello spogliatoio in punta di piedi, ed è pronto anche a rivalutare qualche “bocciato” dell’ultimissima era Pioli.

In queste ore infatti un giocatore, fino a questo momento praticamente mai utilizzato, era stato vicino alla partenza ma la società e l’allenatore hanno deciso di trattenerlo, per dare lui un’altra chance di mettersi in gioco.

Il Milan blocca la cessione

Non sarà addio dunque, almeno per il momento. Filippo Terracciano, arrivato in rossonero a gennaio per circa 5 milioni di euro, sarebbe stato vicino secondo quanto si apprende a cambiare maglia in estate, ma il club – di comune accordo con la parte tecnica – si sarebbe imposto per trattenerlo a Milano.

Il giovane esterno era stato acquistato dal Milan lo scorso gennaio, con i rossoneri che per averlo avevano dovuto superare anche una importante concorrenza – tra Juventus, Bologna e Fiorentina. Ma le sue presenze si sono contate sulle dita di una mano, complice anche un periodo molto complicato per il Milan lo scorso inverno. Ecco chi ha avanzato la prima proposta per lui in Serie A.

Milan, Terracciano nel mirino del Torino

Sarebbe il Torino la squadra interessata maggiormente all’esterno difensivo. I granata avrebbero infatti chiesto in prestito per un anno il 21enne, trovando le porte di Milanello sbarrate a ogni trattativa. Il numero 38 infatti, mandato nella mischia da Pioli solamente a fine stagione, potrebbe mettersi in mostra il prossimo anno e giocarsi le sue chance dopo un periodo di ambientamento più lungo.

Allenarsi in estate col gruppo, fin dal ritiro, con un nuovo allenatore, potrebbe aprire nuovi scenari e il laterale ex Verona potrebbe provare a ritagliarsi più spazio in campo nel 2025. Fondamentale è stata anche la volontà del ragazzo di rimanere a Milano.