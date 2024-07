Pazzesco: lascia l’Arabia solo per Antonio Conte | Prestito con diritto di riscatto

Addio all’Arabia, ma solo per Antonio Conte. L’allenatore del Napoli ha chiamato al telefono il giocatore: può arrivare in prestito

Quanto può essere influente un allenatore, soprattutto al primo anno, è noto a tutti in chiave mercato. Se infatti i dirigenti spesso si occupano della parte formale, tocca ai tecnici provare a convincere i giocatori a trasferirsi, mettendo in bella mostra ambizioni, progetto tecnico e soprattutto fiducia.

E tutto questo è amplificato quando si tratta di Antonio Conte. L’allenatore gode di grande stima tra i calciatori, che in lui vedono spesso garanzie di vittorie. L’ex Juve è stato una delle qualità da mettere in bella mostra per il nuovo Napoli, che il prossimo anno punta di nuovo a vincere.

In questo senso tante trattative, soprattutto tra i rinnovi, sono passate proprio dal neo allenatore, il quale in prima persona fin da subito ha chiesto alla società di potersi occupare delle questioni di mercato. Adesso, secondo quanto si apprende, Conte sarebbe venuto a contatto con un ex Napoli, che milita in Arabia, i due si sono chiamati al telefono come rivelato dallo stesso giocatore.

Dall’Arabia alla Serie A

Uno dei giocatori più impattanti della vecchia Serie A, che ha fatto strada in Premier e che adesso si è accasato in Arabia Saudita, all’Al Hilal. Stiamo parlando di Koulibaly, uno dei più forti passati dal campionato italiano negli ultimi 10 anni, volato al Chelsea nel pieno della maturazione, ma con Conte non si è mai incontrato. Ne a Napoli, ovviamente, ne a Londra.

Adesso i due, soprattutto in occasione dell’arrivo a Napoli dell’ex Tottenham, sono venuti a contatto. Lo ha rivelato lo stesso giocatore, che in una recente intervista concessa al Corriere dello Sport ha parlato benissimo del nuovo allenatore del Napoli. Ecco cosa si sono detti, anche sul futuro.

Koulibaly chiama Conte: “Conto su di lui”

Durante una recente intervista, Koulibaly ha parlato anche di Napoli, rivelando di avere sentito Conte al telefono. “Gli ho detto che conto su di lui“, ha risposto alle domande dei giornalisti del Corriere dello Sport il difensore, che adesso milita in Arabia. Sempre legato al Napoli, Koulibaly spera che gli azzurri tornino a vincere.

Sul futuro di Koulibaly almeno per il momento sembrano non esserci novità, anche se un ritorno in Italia potrebbe essere uno scenario concreto nei prossimi anni; e che non sia proprio il suo amico Conte a convincerlo.