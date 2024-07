Sampdoria, Manfredi: «Serie A in un anno? Dobbiamo trovare partner che vogliano costruire con noi un percorso importante»

Il presidente della Sampdoria, Matteo Manfredi, ha recentemente parlato della situazione attuale della squadra durante la presentazione della nuova sponsorizzazione con “Idee per Viaggiare”. Ha sottolineato come questo sponsor rifletta gli ideali della Sampdoria, affermando che la squadra ha intrapreso un nuovo viaggio e che questo partner è ideale per accompagnarli in questo percorso.

Parlando della Serie A, Manfredi ha evidenziato l’importanza della direzione presa dalla squadra, un cammino che richiede lavoro e sacrificio. Ha ribadito che l’obiettivo principale è costruire sulle basi ereditate e migliorare la struttura del club. Manfredi ha sottolineato che il viaggio della Sampdoria cambia man mano che apprendono e assumono maggiore responsabilità.

Ha poi scherzato sulla tempistica per la promozione in Serie A, dicendo che avrebbe voluto portare una sfera di cristallo per predire il futuro, ma non era possibile. Manfredi ha spiegato che, sebbene i tifosi desiderino risposte rapide, il focus deve essere sulle persone, le infrastrutture e i processi. Ha concluso dicendo che trovare partner disposti a costruire un percorso significativo con il club è essenziale, e riportare la Sampdoria ai livelli che merita è uno degli obiettivi principali.

Di seguito le sue parole riportate da “TMW”:

«Serie A in un anno? Io ho provato a portare la sfera di cristallo, ma non mi stava in valigia. So che voi volete avere questa risposta, sentirmi dire che andremo in A fra quattro mesi, ma non riesco. Se mi fate le stesse domande io vi fornisco le stesse risposte. – continua ancora Manfredi – Palcoscenici ce ne sono tanti, dobbiamo partire dalle persone, dalle infrastrutture, dai processi. Trovare partner che vogliano costruire con noi un percorso importante ed è ovvio che riportare questa maglia dove merita di stare e anche uno degli obiettivi».