Ritiro Palermo, secondo giorno a Livigno: termina la seduta pomeridiana

E’ terminato l’allenamento pomeridiano svolto dal Palermo sul campo del Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda. I rosanero hanno svolto una partitella a tema.

Ecco un riepilogo dettagliato dell’allenamento pomeridiano del Palermo svolto a Livigno:

Ore 16.27: I giocatori del Palermo, detti i rosanero, iniziano a uscire dalla palestra per raggiungere il campo di allenamento.

Ore 16.32: La sessione pomeridiana prende il via con il torello, un esercizio classico per migliorare il controllo della palla e la rapidità di movimento.

Ore 16.53: Si procede con l’attivazione, una fase di riscaldamento per preparare i muscoli e ridurre il rischio di infortuni.

Ore 17.00: Gli esercizi si intensificano con possesso palla in area ristretta, dividendo i giocatori in due gruppi per favorire la rapidità e l’efficacia nei passaggi.

Ore 17.12: L’esercizio di possesso palla si sposta in una zona più ampia del campo, con i giocatori limitati a tre tocchi. Le squadre sono disposte in un modulo 4-3-3 senza portieri.

Ore 17.38: Inizia una partitella a metà campo con le stesse squadre dell’esercizio precedente, dove è consentito un massimo di tre tocchi nella zona centrale.

Ore 17.44: Il tecnico Dionisi sottolinea l’importanza di creare ampiezza per aprire gli spazi e segnare. Nonostante l’intensità e gli alti toni, non mancano i complimenti ai giocatori.

Ore 18.06: La sessione si conclude con una partitella che termina 1-0 a favore dei rosa, grazie a un gol di Di Francesco su assist di Brunori.

Questo allenamento mostra un’intensa preparazione tecnica e tattica del Palermo, riflettendo l’attenzione del mister Dionisi sul miglioramento del gioco di squadra e sull’efficacia offensiva.