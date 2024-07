Calciomercato Bari: idee Barba e Valenti per rinforzare la difesa

Il Bari pensa in rande per rafforzare la difesa in vista della prossima stagione. Il nuovo tecnico biancorosso, Moreno Longo, avrebbe chiesto alla società Lautaro Valenti del Parma, protagonista della promozione degli emiliani in Serie A con 24 presenze, e Federico Barba del Como, reduce da una stagione condita da 3 reti in 32 gare. Al momento si trattano solamente di voci di mercato, anche perchè gli ingaggi dei due giocatori sarebbero ritenuti eccessivi per le casse dei pugliesi. A riportarlo è PianetaBari.com.

