Io lo voglio assolutamente: Gasperini ha convinto la società a prenderlo | Sarà la stella dell’Atalanta in Champions

L’Atalanta si muove sul mercato e piazza un altro colpo in pieno stile Gasperini: l’allenatore lo ha voluto fortemente.

Un altro anno da protagonista. L’Atalanta vuole confermarsi dopo l’exploit dello scorso anno, e continuare a vincere anche nel 2025. I nerazzurri vogliono puntare non solo al piazzamento Champions, ma a sollevare un altro trofeo, e per farlo servirà una rosa ancora più competitiva. In questo Gasperini dovrà essere bravo a mantenere con i piedi per terra un gruppo sicuramente forte ma che partirà da sfavorito per alzare i trofei più prestigiosi.

La Dea è piena però di talento, che dovrà essere ancora una volta plasmato dal tecnico ex Genoa, e il mercato in questo senso ha già regalato innesti di grande qualità. L’ultimo, pronto a firmare con i nerazzurri, è stato fortemente voluto da Gasperini, pronto a una nuova sfida e fare affidamento su di lui.

Atalanta, l’attacco adesso è stellare

Ci sono nomi importanti adesso per l’Atalanta in attacco. La Dea che si presenterà al prossimo campionato tra le favorite per un piazzamento Champions e anche vuole sognare anche qualcosa di più, ha già dimostrato di saper vincere le proprie scommesse. Scovare talenti infatti non è l’unica peculiarità della squadra di Gasperini, specializzata anche nel rivalutare e rilanciare quei talenti che sembravano ormai persi.

La lista è lunghissima, ma basti pensare all’ultimo anno che ha portato alla storica Europa League conquistata anche grazie a giocatori come Scamacca e De Ketelaere, campioni incompiuti che con Gasperini hanno ritrovato fiducia e spazio in campo. Adesso è il tempo per una nuova scommessa, e lo stesso allenatore sembra aver influito molto sulla scelta di affondare il colpo. Stiamo parlando di Zaniolo, che sta per svolgere le visite mediche: i dettagli dell’operazione.

Zaniolo, arrivo a Bergamo grazie a Gasperini

Nelle scorse ore Zaniolo ha svolto, come riferito da Sky Sport, a Milano le visite mediche per l’Atalanta e a breve firmerà un contratto che lo legherà alla Dea per una stagione. Il giocatore che da tempo sognava un ritorno in Serie A ha visto finalmente i suoi desideri esauditi, e nella migliore piazza possibile per lui.

Sì, perché l’Atalanta in Italia per rilanciare i giovani talenti non ha eguali. L’ex Roma arriverà in prestito dal Galatasaray per 3 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 17 milioni. Lo scorso anno il giocatore era rientrato nel giro della nazionale grazie a Spalletti, mossa che sembra aver influito molto anche sulla percezione del giocatore. Al momento Zaniolo sta recuperando dall’infortunio alla caviglia che lo aveva lasciato fuori da Euro 2024, poi si aggregherà alla squadra e potrà fare il suo esordio tra settembre e ottobre.