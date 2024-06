Mister, voglio essere ceduto: vuole andare al Milan | Richiesta ufficiale di cessione

Buone notizie per il Milan, fronte mercato. Uno degli obiettivi si dichiara ai rossoneri e chiede la cessione: richiesta ufficiale

Il Milan continua nella ricerca dei giusti tasselli da aggiungere a una rosa già stravolta, in senso positivo, la scorsa estate. Se nel 2023 è stato il mercato della rivoluzione con l’acquisto di tanti nuovi titolari, questa volta i dirigenti rossoneri punteranno a un puntellamento peculiare per alzare il livello di qualità ma in maniera mirata.

Tre, quattro acquisti di qualità, fondi permettendo. E le disponibilità economiche dalle parti di Milanello ci sono, visto un bilancio in verde – per la prima volta dopo il 2007 – e una serie di risultati sportivi come la qualificazione in Champions, il secondo posto e la qualificazione in Supercoppa che metteranno nelle mani di Moncada e Furlani un bel gruzzolo.

Nella ricerca spasmodica dell’attaccante, quello che dovrà essere il vero fiore all’occhiello del mercato del Milan, in queste ore pare smuoversi qualcosa. Se Zirkzee infatti rimane l’obiettivo primario, un altro calciatore sembra avere destato l’interesse dei rossoneri, dichiarandosi proprio al Milan e chiedendo la cessione.

Milan, altro obiettivo in attacco

Si allunga la lista degli obiettivi per l’attacco del Milan. Detto di Zirkzee, e di Sesko che ha al momento chiuso le porte di un trasferimento rinnovando con il Lipsia, è di queste ore la notizia di un possibile incontro tra gli agenti di Lukaku e la dirigenza rossonera.

Il Milan si guarda intorno, e se dovesse saltare la trattativa per l’olandese – al momento in cima alla lista e pare già accordatosi con la società – prova a cautelarsi. Per l’attacco infatti c’è anche Broja, talento del Chelsea che secondo quanto riferito dal Daily Express avrebbe chiesto la cessione nelle scorse ore. Ma anche per portare l’olandese a Milanello servirà una cifra molto alta, che potrebbe frenare la trattativa.

Milan, Broja chiede la cessione: le cifre

Come riferito dai media britannici dunque, Broja – numero 11 della nazionale e di proprietà del Chelsea – avrebbe chiesto la cessione al club londinese. L’albanese gradirebbe la destinazione Serie A, e il trasferimento a Milano sarebbe per lui una grande opportunità. A 23 anni però, nonostante le pochissime apparizioni con la maglia dei blues, il Chelsea chiede una cifra molto importante che potrebbe spaventare il Milan.

Gli inglesi chiederebbero infatti circa 35 milioni di euro per lasciarlo partire, somma vicina a quella che il Milan sborserebbe per la clausola di Zirkzee. Intanto ci sarebbe secondo le ultime notizie la volontà del giocatore, che al momento rimane uno dei piani b dei rossoneri per l’attacco.