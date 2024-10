Gravissimo problema al cuore: “Devi fermarti immediatamente” | Vincenzo Montella, tragica diagnosi medica

Una diagnosi tremenda quella riscontrata all’ex attaccante di Roma e Sampdoria, che lo ha costretto a fermarsi subito.

Uno degli allenatori del momento è di sicuro Vincenzo Montella. L’Aereoplanino è reduce da un grande Europeo con la Turchia, nazionale che ha trascinato fino ai quarti di finale della competizione, venendo eliminato in maniera sfortunata e rocambolesca dall’Olanda. Anche in queste ultime uscite che hanno visto impegnati Calhanoglu e compagni in Nations League, le cose sono andate alla grande.

A far salire in hype ulteriormente l’ex attaccante della Roma però sono state di sicuro le voci provenienti dall’Inghilterra, secondo le quali su di lui vige il forte interesse di una big. Si tratta del Manchester United, che a giugno aprirà un nuovo ciclo senza Erik ten Hag, e che ha inserito anche il mister campano nella lista dei papabili sostituti.

C’è una questione però che ha generato il panico assoluto per il commissario tecnico della nazionale turca. Si tratta di un gravissimo problema di salute al cuore, che lo ha costretto a fermarsi immediatamente. La tragica diagnosi dei medici lo ha fatto tremare dalla paura.

Una malattia gravissima per l’Aereoplanino

Nel ritiro estivo del 1993-94 Vincenzo Montella era un giovane talento di 20 anni che militava nell’Empoli. L’attaccante aveva già iniziato a farsi conoscere dal grande pubblico, suscitando l’interesse di diversi club. Proprio in quel periodo per lui arrivò una tremenda doccia fredda. Infatti prima di iniziare gli allenamenti gli venne diagnosticata una miocardite di forma virale.

Un problema non da poco, che lo aveva costretto a rimanere fuori per tutto l’anno. Per brevi periodi di tempo la malattia sembrava quasi scomparire, ma quando Montella provava a tornare sul terreno di gioco, ecco che riappariva.

La paura di smettere di giocare

In tanti quando si era saputa la notizia della sua malattia avevano messo in dubbio la possibilità che Montella poteva tornare in campo. Tuttavia il calciatore era stato sottoposto a delle lunghe cure mediche, che gli hanno permesso di rimettere piede sul terreno di gioco e di proseguire la sua carriera.

Un evento tragico dunque nella vita dell’attuale ct, che però sicuramente lo ha fortificato e gli ha consentito di giocare ad alti livelli e vincere anche uno scudetto con la maglia della Roma.