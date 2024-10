Leclerc, il sogno mondiale è (già) finito: dopo la vittoria arriva la mazzata durissima | Autorizzazione ufficiale dalla FIA

Il pilota della rossa, dopo il grande successo di Austin, vede svanire il sogno di vincere il titolo. Ecco perché.

La giornata di domenica è stata praticamente perfetta per la Ferrari. La scuderia di Maranello infatti è riuscita a mettere a segno una sensazionale doppietta nel Gran Premio di Austin. Un trionfo fantastico, che ha visto Charles Leclerc salire sul gradino più alto del podio, seguito dal suo compagno di squadra Carlos Sainz. Ed è stato proprio il pilota monegasco che dopo il successo ha iniziato a sognare ad occhi aperti.

Infatti il 27enne ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine della gara: “Tutta la squadra sta lavorando molto bene, i pitstop sono stati ottimi, tutto ha funzionato bene, quindi sono molto contento. Ora puntiamo ancora al titolo. La strada è ancora lunga, ma è un buon inizio per questo triplo appuntamento”. Parole che fanno capire che l’obiettivo di vincere il Mondiale è ancora raggiungibile.

Leclerc al momento si trova al terzo posto in classifica, con 79 punti di svantaggio sul leader Max Verstappen. Un distacco elevato, ma che a 5 gare dalla conclusione del campionato può ancora essere ribaltato. E le ottime performance della rossa non fanno altro che far sperare il pilota e tutti i tifosi. Tuttavia qualcosa sembra aver interrotto bruscamente i sogni di gloria del classe 1997.

Sfuma il grande obiettivo di Leclerc

Durante le scorse gare la Red Bull di Max Verstappen sembrava aver perso competitività. Qualcosa non andava per il verso giusto, e il titolo per il pilota olandese pareva davvero a forte rischio. Nel corso della pausa dopo il gp di Singapore però qualcosa è cambiato.

La scuderia austriaca infatti ha messo a punto delle modifiche strutturali, accettate dal regolamento e dunque autorizzate dalla FIA, sulla vettura guidata dal campione del mondo in carica, rendendo nuovamente molto competitiva la macchina, come confermato dal podio ottenuto in questo weekend.

Impresa quasi impossibile per Charles

Dunque visto che mancano poche gare al termine della stagione, e che la monoposto di Verstappen è tornata competitiva, i sogni di gloria di Charles Leclerc rischiano di infrangersi sul nascere.

I risultati ottenuti però lasciano comunque ben sperare in vista del prossimo anno, quando il Cavallino Rampante potrebbe davvero tornare a lottare per il titolo. Diverso invece il discorso per il mondiale costruttori, dove tutto può ancora succedere.