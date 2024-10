Costretto a fermarsi: Novak Djokovic e la comunicazione in piena notte | Sinner ci resta malissimo

Notizia ufficiale e clamorosa nel mondo del tennis: Jannik Sinner non riesce a crederci, riguarda Novak Djokovic.

Dopo averlo sconfitto in due circostanze ravvicinate, ora Jannik Sinner è triste per “colpa” di Novak Djokovic. L’altoatesino si è recentemente imposto sul serbo al Six Kings Slam (torneo poi vinto dal numero uno al mondo) e nella finalissima dell’ATP 1000 di Shanghai. Una doppia prestazione di altissimo livello da parte dell’azzurro, che non ha lasciato scampo al suo avversario.

Nole, dal canto suo, al torneo in Arabia Saudita ha comunque ottenuto un posto sul podio, superando nella finale 3°/4° posto Rafa Nadal. Tuttavia, la notizia che si è diffusa nelle ultime ore e che lo vede protagonista non ha certamente fatto affiorare il sorriso sulle labbra di Sinner.

Addirittura, la stessa ha già fatto il giro del web, suscitando dibattiti social e mandando in subbuglio tutti gli appassionati di tennis. Un annuncio che è arrivato nottetempo, quando in molte zone del pianeta la popolazione si stava facendo cullare da Morfeo, e che in mattinata ha lasciato tutti senza parole.

Persino Jannik Sinner ci è rimasto male: archiviato un match, il rivale diventa un “collega”, talvolta persino un amico, e ci si ritrova a gioire o soffrire insieme a lui. Proprio come accaduto all’italiano…

News improvvisa su Novak Djokovic: non se l’aspettava nessuno

Al “Six Kings Slam” Djokovic ha espresso un buon gioco, ma è stato frenato da alcuni problemi fisici alla spalla. Non si sa se questo sia effettivamente il motivo legato alla notizia in questione: ciò che è certo, però è che Nole non ci sarà.

Dove? Al Masters 1000 di Parigi-Bercy, malgrado rientrasse a pieno titolo nella “Entry list”. Resta da comprendere se dietro a questa rinuncia inaspettata ci possano essere motivazioni connesse all’infermeria o se, invece, il serbo abbia deciso di dare subito corso alle dichiarazioni rilasciate in tempi non sospetti e relative alla sua volontà di dedicarsi soltanto agli impegni con la sua Nazionale e ai grandi tornei.

Novak Djokovic salta il Masters 1000 di Parigi-Bercy: cosa sta accadendo

A fornire la news della mancata partecipazione di Novak Djokovic al Masters 1000 di Parigi-Bercy è stato il portale Sportklub. Una decisione che, adesso, pone a serio rischio la qualificazione del 37enne di Belgrado alle ATP Finals di Torino.

Molto dipenderà dai risultati che i suoi inseguitori riusciranno a conseguire, anche se il serbo gode di un discreto margine di sicurezza, occupando la sesta piazza nella graduatoria stagionale. Ergo, ha importanti chance di staccare il pass per le Finals senza scendere ulteriormente in campo fino ad allora. Le principali insidie, al momento, si chiamano Ruud, Rublev e De Minaur: il balcanico resta alla finestra per osservare ciò che accadrà.