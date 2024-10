Abel Balbo, dopo il grande calcio è finito in mezzo ai campi di grano: “Erano i primi soldi della carriera”

Il calcio è solo un ricordo, ora Abel Balbo è finito in mezzo ai campi di grano: “Erano i primi soldi della carriera”

In Italia è arrivato grazie all’Udinese che, nel 1989, lo prelevò dagli argentini del River Plate. Una esperienza di quattro anni con i friulani, prima del trasferimento alla Roma in cui rimase per cinque stagioni.

Con i giallorossi, però, si è tolto le migliori soddisfazioni Abel Balbo: uno scudetto ed una Supercoppa Italiana. Poi Fiorentina, Parma (Coppa Italia) e nuovamente Roma prima del ritorno in Argentina al Boca Juniors dove ha chiuso la carriera calcistica.

Soprannominato “El Killer” ha provocato non pochi problemi alle difese avversarie. Fisico potente, destro esplosivo, velocità disarmante (sia come mezz’ala offensiva che come centravanti). Dopo aver appeso le scarpette al chiodo studia per diventare allenatore.

Ritorna in Italia per guidare prima il Treviso anche se con scarsi risultati (dà le dimissioni dopo 4 giornate) e poi con l’Arezzo (trascinandola dall’ultimo al sesto posto). Poi Central Cordoba ed Estudiantes le sue ultime esperienze prima di lasciare il calcio e dedicarsi completamente all’agricoltura.

Balbo, dal calcio all’agricoltura: imprenditore insieme a sua moglie

A quanto pare il calcio non gli manca affatto visto che, insieme a sua moglie, ha deciso di diventare un imprenditore agricolo. Dal 2015, infatti, ha iniziato questa nuova ed importante esperienza che gli sta togliendo un bel po’ di soddisfazioni dal punto di vista lavorativo. Nel corso di una intervista che ha rilasciato al sito “IlPosticipo.it” ha raccontato di aver fatto un po’ di tutto dopo il ritiro.

Fino a quando non ha deciso di dedicarsi alle sue cose personali. Nella sua Argentina, infatti, ha una azienda agricola in cui produce mais, cereali e soia. Impossibile dimenticare quei momenti: “Ricordo che io e mia moglie l’abbiamo comprata con i primi soldi della mia carriera calcistica. Arriviamo entrambi da una zona agricola ed abbiamo pensato di intraprendere questa strada“.

Balbo, “El Killer” non solo imprenditore agricolo: aperta una scuola calcio

Con sua moglie Lucilla continua questa attività che sta andando nel migliore dei modi. Negli USA, dove vivono due dei suoi tre figli (Federico e Nicolas senza dimenticare Chiara), ha deciso di aprire una scuola calcio dal nome “Balbo Soccer Academy“.

Per due anni ha vissuto proprio in America, precisamente a Boston, dove ne ha approfittato per insegnare calcio ai ragazzini. Nell’intervista, in conclusione, ha affermato che l’Italia gli manca moltissimo e che la porterà per sempre nel suo cuore.