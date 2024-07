La Salernitana guarda in Serie A per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su TuttoB.com il club campano avrebbe contattato l’Hellas Verona per chiedere informazioni su Kevin Lasagna. L’ex attaccante dell’Udinese non rientra nei piani dei veneti e potrebbe rilanciarsi in cadetteria.

