TMW: “Cremonese, contatti col Palermo: pronta una super offerta per Brunori”

La Cremonese è pronta a fare sul serio per Matteo Brunori. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com c’è stato un primo contatto verbale tra il Palermo e il club grigiorosso, con quest’ultimo disposto a sborsare cinque milioni di euro per arrivare al capitano rosanero. Al momento i siciliani non vorrebbero cedere il giocatore in Serie B per rinforzare una diretta concorrente all’obiettivo promozione, ma non sono da escludere altri contatti nei prossimi giorni.

