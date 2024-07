Da Salerno: Martusciello potrebbe valutare Legowski. Interesse del Palermo concreto

La Salernitana è al lavoro per piazzare gli esuberi in modo da potersi dedicare al mercato in entrata con qualche risorsa in più. Da qualche giorno Mateusz Legowski sembra essere uno dei tanti a lasciare i granata, ma non sè da escludere una sua permanenza. Infatti – si legge su TuttoSalernitana.com – il polacco potrebbe essere rivalutato dal tecnico Giovanni Martusciello e dalla società vista la sua giovane età, anche per via dell’investimento della scorsa stagione. Nonostante le sue prestazioni insufficienti, il centrocampista resta nel mirino del Palermo Morgan De Sanctis ha grande stima per il ragazzo e potrebbe essere un fattore determinante. L’ultima parola, tuttavia, potrebbe spettare all’allenatore dei campani.

