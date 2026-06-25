Schira: “Palermo, sorpasso sul Modena per Azzi: pronto un biennale”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
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Il Palermo continua a muoversi con decisione sul mercato e prepara un nuovo affondo per rinforzare le corsie esterne. A fare il punto è Nicolò Schira, noto esperto di calciomercato, che segnala un importante passo avanti nella trattativa per Paulo Azzi.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Palermo avrebbe effettuato il sorpasso sul Modena nella corsa all’esterno del Monza. I rosanero sarebbero infatti in vantaggio per assicurarsi il classe 1994, considerato un profilo ideale per il sistema di gioco di Filippo Inzaghi.


Sempre secondo Nicolò Schira, il Palermo avrebbe già preparato per Azzi un contratto biennale con opzione per una terza stagione, confermando la volontà di chiudere rapidamente l’operazione.

L’esterno brasiliano, reduce dall’esperienza con il Monza, rappresenta uno dei profili seguiti dalla dirigenza rosanero per aumentare qualità ed esperienza sulle corsie, reparto sul quale il club continua a lavorare intensamente in vista della nuova stagione.

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