Corriere dello Sport: “Palermo, doppio colpo in mediana: Hernani c’è, Estevez a un passo”

Il Palermo piazza un doppio colpo per il centrocampo e consegna a Filippo Inzaghi due rinforzi di esperienza e qualità. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Carlo Osti ha ormai definito le operazioni che porteranno in rosanero Hernani e Nahuel Estevez, due innesti destinati ad alzare il livello della mediana.

Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, per Hernani è ormai tutto definito. Il Palermo ha raggiunto l’accordo sia con il centrocampista brasiliano sia con il Monza e la chiusura dell’operazione è ormai imminente. Per assicurarsi il classe 1994, legato ai brianzoli fino al 2027, il club rosanero verserà circa un milione di euro.





Hernani rappresenta un profilo particolarmente gradito a Filippo Inzaghi, che lo ha già allenato alla Reggina nella stagione 2022/23. Come ricorda Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il tecnico rosanero aveva già individuato il brasiliano come sostituto ideale di Ranocchia qualora il centrocampista umbro avesse lasciato Palermo nella scorsa stagione. Ora i due potranno giocare insieme in maglia rosanero.

Accanto a Hernani è ormai vicino anche Nahuel Estevez. Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo ha intensificato i contatti con l’entourage dell’argentino, creando i presupposti per la fumata bianca. Il centrocampista, che dal 1° luglio sarà svincolato dopo la conclusione dell’esperienza al Parma, è pronto a firmare un contratto biennale.

Estevez ritroverebbe proprio Hernani, con cui ha condiviso la promozione in Serie A conquistata dal Parma nel 2024. Nel corso delle sue quattro stagioni in Emilia ha collezionato 125 presenze, quattro reti e cinque assist.

Il mercato del Palermo, però, non si ferma qui. Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, resta vivo l’interesse per Alessandro Romano della Roma. Sul giovane centrocampista, valutato circa otto milioni di euro, la concorrenza più forte è rappresentata dal Cagliari.

Proprio con il club sardo proseguono anche i contatti per Zito Luvumbo. Il Palermo continua a lavorare per trovare l’intesa sulla formula del trasferimento dell’esterno offensivo angolano, considerato uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto avanzato.

Sul fronte delle uscite, invece, prende sempre più quota la partenza di Aljosa Vasic. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Vicenza continua a esercitare un forte pressing sul centrocampista serbo, che potrebbe lasciare Palermo per trovare maggiore continuità.

Infine, è stato definito anche il primo impegno ufficiale della nuova stagione. Il Palermo debutterà in Coppa Italia lunedì 17 agosto alle 21:15 allo stadio Renzo Barbera, dove affronterà il Lecce nei trentaduesimi di finale.