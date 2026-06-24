Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo prenota Hernani e Estevez”

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Rosanero scatenati

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Prima pagina Repubblica Palermo: “La corruzione si allarga ai sindaci”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Conte è pronto”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Scatto Palermo”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Missione Palermo”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Assalto alla nuova manovra”

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