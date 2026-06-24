Schira: “Palermo-Segre, nessun rinnovo. Strade pronte a dividersi”

Il futuro di Palermo e di Jacopo Segre potrebbe presto prendere direzioni diverse. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira attraverso il suo profilo X (ex Twitter), il centrocampista rosanero sarebbe sempre più vicino a una separazione dal club siciliano.

Schira ha infatti rivelato che il Palermo avrebbe deciso di non procedere con il rinnovo del contratto di Segre, attualmente in scadenza nel 2027. Una scelta che, salvo clamorosi colpi di scena, porterebbe il giocatore lontano dalla Sicilia nei prossimi mesi.





Jacopo Segre è stato uno degli elementi più affidabili della mediana rosanero nelle ultime stagioni, distinguendosi per dinamismo, intensità e capacità di inserirsi in zona offensiva. Il suo contributo è stato importante sia in fase di costruzione sia nel garantire equilibrio alla squadra.

La notizia apre inevitabilmente scenari di mercato interessanti. Con la prospettiva di un mancato rinnovo, diversi club potrebbero monitorare la situazione del centrocampista, valutando un possibile affondo già nelle prossime finestre di mercato.

Per il Palermo si tratterebbe di una decisione significativa in ottica futura, considerando il peso di Segre all’interno della rosa. Molto dipenderà ora dalle strategie della società e dalle eventuali offerte che potrebbero arrivare.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se la separazione diventerà realtà o se ci saranno margini per riaprire il dialogo. Al momento, però, le indiscrezioni lanciate da Nicolò Schira indicano chiaramente una strada: quella di un possibile addio tra Jacopo Segre e il Palermo.

Sono pronte a dividersi le strade del #Palermo e del centrocampista Jacopo #Segre dopo la decisone del club rosanero di non rinnovargli il contratto in scadenza nel 2027. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 24, 2026