Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Serve un capitano”

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Maldini e Conte per la nuova Italia

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Scatto Palermo”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Tocca a loro”

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Repubblica: “Estevez con Hernani. Il Palermo si regala un centrocampo super”

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