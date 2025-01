Il Venezia ha avanzato una richiesta al Palermo per Aljoša Vasić, centrocampista classe 2002. Secondo Nicolò Schira, il giocatore potrebbe essere inserito come contropartita nell’affare Pohjanpalo, facilitando così la chiusura della trattativa tra i due club.

Un’operazione che, se andasse in porto, permetterebbe ai lagunari di ottenere un rinforzo in mediana e ai rosanero di accelerare per l’attaccante finlandese.