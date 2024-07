Schira: “Palermo, piace Hasa della Juventus. Lapadula rischia di sfumare”

Nome nuovo per il centrocampo del Palermo. Il club rosanero avrebbe messo nel mirino Luis Hasa, centrocampista italo-albanese della Juventus. Reduce da 40 presenze (playoff e Coppa di C inclusi), condite da 2 gol e 7 assist con la Next Gen nell’ultima stagione, potrebbe essere un’idea che potrebbe prendere corpo nelle prossime ore. Rischia di sfumare, invece, Gianluca Lapadula, sempre più vicino al Pisa. A riportarlo è Nicolò Schira su TuttoB.com.

Continue Reading