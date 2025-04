Sassuolo, Obiang: «A Palermo non siamo riusciti a dimostrare il nostro valore»

Autore di un bellissimo gol che, però, non è bastato a evitare la sconfitta per 5 a 3 del suo Sassuolo contro il Palermo, Pedro Obiang ha pubblicato un post su Instagram nelle scorse ore per rilasciare un pensiero sulla partita di domenica al “Barbera”:

“Non è il risultato che volevamo e non siamo riusciti a dimostrare il nostro valore, ma ora torniamo tutti concentrati e sul pezzo per ripartire subito. Sappiamo dove vogliamo arrivare e come arrivarci: testa alla prossima!”.

Sabato 12 aprile gli emiliani giocheranno il derby in casa del Modena: una gara fondamentale per gli uomini di Fabio Grosso che, in caso di vittoria contro i canarini e di un pareggio o sconfitta dello Spezia, impegnato a Mantova domenica 13 aprile, festeggerebbero la matematica promozione in Serie A con cinque giornate d’anticipo.

