Sassuolo, ag. Laurienté: «Napoli? Non c’è stata nessuna chiamata. E’ pronto per i grandi palcoscenici»

Armand Laurienté è sempre più protagonista in Serie B con il Sassuolo. A parlare del suo futuro è stato l’agente Roberto Meloni, intervenuto a Stile TV durante la trasmissione Salite sulla giostra:

«Laurienté al Napoli? I matrimoni si fanno in tre. A gennaio non c’è stata nessuna chiamata, forse perché il club aveva altre priorità e anche il Sassuolo ha i suoi obiettivi. Però il Napoli è sempre stato interessato e al ragazzo piace come destinazione. Parliamo di un grande club, ma servono le condizioni giuste per chiudere un’operazione del genere. Ha sempre giocato per la squadra, è concentrato sulla promozione, ma sta dimostrando di avere qualità da categoria superiore. Non è un giocatore da seconda divisione: è pronto per i grandi palcoscenici. Cartellino? Quest’estate sono arrivate offerte importanti per lui, ma il Sassuolo le ha rifiutate. Si parlava di cifre intorno ai 15 milioni, quindi credo che tra i 15 e i 20 milioni possa essere ceduto. Ma è solo una mia valutazione. Retrocessione del Sassuolo? La Serie B non è la categoria che merita questa squadra. L’anno scorso le cose non sono andate nel verso giusto, anche per la scarsa affluenza di pubblico. Il Sassuolo non è riuscito a uscire dalla crisi in cui era finito, ma ha un organico di livello».