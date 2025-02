Cremonese, Folino si presenta: «Classifica? Fare i conti adesso serve davvero a poco»

Il neo difensore grigiorosso Francesco Folino, arrivato a gennaio dalla Juve Stabia, si è espresso in sede di conferenza stampa per presentarsi davanti ai suoi nuovi tifosi:

«Sono molto contento e carico perché non è stato semplice partire dalla Serie D, ma ho sempre coltivato grandi ambizioni, non ho mai mollato e ho sempre avuto la volontà di scalare le categorie. In Serie B, e alla Cremonese, ho trovato giocatori come Vazquez che ho sempre guardato e ammirato dalla televisione e sicuramente trovarmeli a fianco è stimolante. Bonucci? Sono sempre stato un suo tifoso, mi ispiro a lui come modo di giocare perché partecipava molto alla costruzione del gioco come chiede anche Stroppa. Pressione? Sicuramente quando si indossa una maglia bisogna dare tutto per essa, bisogna stare sul pezzo e quindi qui a Cremona devo restare solo concentrato, ma allo stesso tempo sono orgoglioso di essere arrivato in una società che punta così in alto. – continua Folino – Classifica? In questo momento è necessario pensare una gara per volta e pedalare a testa bassa. Fare i conti adesso serve davvero a poco. Il campionato è lungo e si possono fare ancora tante cose buone. La pressione c’è ma bisogna viverla in maniera molto serena. Appena ho saputo della chiamata della Cremonese non ho avuto dubbi. Difficile dire no a quella proposta, mi ha entusiasmato e ho accettato immediatamente».