Dal Canto presenta Catanzaro-Cittadella: «Dobbiamo proseguire con il nostro atteggiamento»

Alla vigilia della trasferta di Catanzaro, in casa Cittadella ha parlato mister Alessandro Dal Canto.

«Recuperiamo Carissoni dalla squalifica, Pavan era già in panchina a Pisa. Finalmente abbiamo qualche freccia in più a disposizione. Diaw resta out. Iemmello segna 20 gol a stagione da 10 anni, ragionare sul concetto di fermarlo è riduttivo. Il Catanzaro gioca bene e non è Iemmello-centrico, pur riconoscendo l’importanza della punta giallorossa nelle idee di gioco di Caserta. Hanno tanti giocatori forti, e Iemmello credo sia il miglior terminale offensivo della B degli ultimi 10 anni. Sono i numeri a dirlo e questi non mentono mai. Per questo ripeto che dovremo fare una gara di grande attenzione collettiva. Con il Catanzaro dovremo cercare di essere corti e compatti. La squadra di Caserta spesso cerca di far passare la palla tra le linee ed è qualitativa nel palleggio. Giocano in casa e sono molto pericolosi da affrontare. Noi dobbiamo proseguire con il nostro atteggiamento e il collettivo deve essere fonte di aiuto al singolo in entrambe le fasi, difensiva e offensiva. Gara dell’ex? È passato tanto tempo, penso vent’anni da quell’esperienza da calciatore. Mi fa sempre piacere tornare dove ho giocato o allenato. Anche se quella stagione non terminò al meglio, torno sempre volentieri a Catanzaro. La squadra non è pronta per fare certi ragionamenti. Tentiamo di fare le cose con il piglio delle ultime partite. Stiamo affrontando nel modo giusto le gare che si susseguono. La classifica oggi è cortissima e con una sconfitta possiamo tornare quintultimi».