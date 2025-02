Ballotta: «Il Modena può giocarsela per i playoff»

Intervistato in esclusiva dalla testata sportiva News.Superscommesse.it, Marco Ballotta ha espresso il suo punto di vista sul campionato cadetto:

«Modena? Sì, possono giocarsela per i playoff, sono molto vicini. L’asticella va sempre alzata ed i canarini stanno facendo bene con Mandelli. Possono migliorare ancora, hanno giocatori interessanti, se mantengono la rosa al completo, oppure senza grandi infortuni. Se la giocherà, certo, con qualche squadra più attrezzata sulla carta, ma può rendere la vita dura a chiunque. Il mese di marzo, come ti ho detto prima, sarà decisivo anche per il Campionato di Serie B»