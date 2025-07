Saric dice no a Bari e Modena. Vuole la Turchia

Dario Saric è destinato a lasciare il Palermo. Il centrocampista bosniaco non rientra nei piani tecnici di mister Filippo Inzaghi e, salvo sorprese, cambierà maglia in questa sessione di mercato.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, il giocatore ha già rifiutato alcune offerte provenienti dalla Serie B, in particolare da Bari e Modena. Restano vive le piste estere, con la SuperLig turca che potrebbe tornare ad essere un’opzione concreta per l’ex Ascoli, già in passato protagonista nel massimo campionato turco.

Saric è attualmente sotto contratto con il Palermo, ma il club è al lavoro per trovare una soluzione che consenta la sua partenza nei prossimi giorni.