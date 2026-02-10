Sampdoria-Palermo, le formazioni ufficiali: Inzaghi e Gregucci senza sorprese

Sono state ufficializzate le formazioni di Sampdoria-Palermo, gara valevole per la 24ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma questa sera alle 19.00 allo stadio Ferraris di Genova.

Angelo Gregucci sceglie continuità e si affida al grande ex Matteo Brunori, schierato dal primo minuto al centro dell’attacco blucerchiato. A supportarlo ci sono Pierini e Begic, mentre a centrocampo rientra Henderson, che indossa anche la fascia da capitano. In difesa spazio ad Hadzikadunic e Abildgaard, con Martinelli tra i pali.

Sul fronte opposto, Filippo Inzaghi conferma l’assetto offensivo del Palermo, guidato dal capocannoniere Joel Pohjanpalo, con Johnsen e Palumbo alle sue spalle. In mezzo al campo fiducia a Gomes e Ranocchia, mentre in difesa spiccano Magnani e Bani, quest’ultimo capitano dei rosanero. Tra i pali parte titolare Joronen.

La direzione di gara è affidata a Davide Di Marco della sezione di Ciampino, assistito da Preti e Ceolin. Al VAR opererà Aleandro Di Paolo, con Monaldi in qualità di AVAR.

Formazioni ufficiali

SAMPDORIA

Martinelli; Viti, Hadzikadunic, Abildgaard, Cicconi; Di Pardo, Henderson (C), Conti; Pierini, Brunori, Begic.

A disposizione: Ghidotti, Riccio, Ricci, Coda, Cherubini, Pafundi, Ferrari, Vulikic, Barak, Soleri.

Allenatore: Gregucci.

PALERMO

Joronen; Peda, Bani (C), Magnani; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Augello; Palumbo, Johnsen, Pohjanpalo.

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Segre, Gyasi, Vasic, Giovane, Bereszynski, Le Douaron, Blin, Corona, Ceccaroni, Veroli.

Allenatore: Inzaghi.

Arbitro e VAR

Arbitro: Davide Di Marco (Ciampino)

Assistenti: Preti – Ceolin

Quarto ufficiale: Gauzolino

VAR: Di Paolo

AVAR: Monaldi