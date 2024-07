Come riportato dal Secolo XIX, la Sampdoria continua a guardare in casa Empoli. Il club blucerchiato ha messo nel mirino due calciatori ex palermo: Henderson e Haas.

Entrambi tesserati dell’Empoli e rientrati alla base, con i toscani non sembrano volerci puntare e possono rappresentare un doppio colpo low-cost interessante. Al netto, come sempre, delle cessioni.