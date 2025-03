Samp, pari con il Palermo. I tifosi blucerchiati: «Se guardiamo il primo tempo, sono due punti persi»

Dopo l’1-1 casalingo contro il Palermo, i tifosi della Sampdoria si dividono tra chi vede il bicchiere mezzo pieno e chi, invece, mezzo vuoto. Come riportato da Il Secolo XIX, le opinioni sulla prestazione blucerchiata oscillano tra la delusione per un’altra vittoria mancata e la consapevolezza che, nella ripresa, il pareggio è stato messo più volte a rischio.

«Se guardiamo il primo tempo, sono due punti persi. Se guardiamo il resto, è un punto guadagnato» commenta Andrea Russo, tifoso di lungo corso.

C’è chi sottolinea l’assenza di alternative offensive. «Abbiamo solo Coda: quando ha la palla sa tirare, ma uscito lui… è finita» afferma Carmelo Piomalli, che critica anche la prova di Depaoli.

Per l’avvocato Armando Gibilaro, invece, la squadra soffre mentalmente: «Appena c’è stata l’espulsione, siamo crollati miseramente. Serve più carattere».

Tra rassegnazione e fiducia: la tifoseria si divide

Altri tifosi invocano maggiore fortuna: «Ci vorrebbe un po’ di buona sorte, altrimenti sarà dura» dice un papà all’uscita dal Ferraris con la figlia. Francesco L’Abbate, invece, si mostra ottimista: «Nel primo tempo il pareggio ci stava stretto, dopo ci siamo coperti bene e non meritavamo di perdere. Semplici? Lo terrei, ma con una squadra diversa».

La fiducia in Semplici è un tema ricorrente tra i tifosi. Clara Ottonello vota per la sua riconferma: «Da quando c’è lui la squadra è migliorata. Per me, l’importante era non avere più Ferrero come presidente». Un concetto ribadito dal consigliere regionale Angelo Vaccarezza: «Consolidiamo la Serie B, gli errori li abbiamo fatti prima».

Il calendario si accorcia, serve una svolta

Federica Falzoi, alla sua prima esperienza allo stadio, si accontenta del pareggio, ma si augura risultati migliori. «Andiamo di partita in partita, ogni punto ci avvicina alla salvezza» dice Luigi Piccolo, con un approccio più cauto.

Tra le più deluse, Ingrid Bruzzone e Claudia Senzioni, che per l’8 marzo si aspettavano un regalo speciale dalla Sampdoria: «Ci auguriamo almeno tre punti nella prossima partita, ce li meritiamo»