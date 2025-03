Salernitana-Palermo. Parapiglia al fischio finale, tifoso fermato

A margine del match Salernitana–Palermo disputato ieri allo stadio Arechi, e conclusosi con la vittoria dei rosanero per 2-1, si sono registrati momenti di tensione sugli spalti. Come riportato dal quotidiano La Città di Salerno, al termine dell’incontro si è verificato un parapiglia in tribuna che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e il fermo di un tifoso granata. Di seguito, il resoconto completo dell’accaduto pubblicato oggi dal giornale.

“Uno striscione per Celeste con tanto di refuso cromatico “Rip cuore amaranto”, un paio di bombe carta esplose e cori di sfottò dopo il 90’. La sconfitta che amareggia il popolo della Salernitana fa tirare un grosso sospiro di sollievo ai 300 sostenitori giunti da Palermo che, come tutte le tifoserie ospiti, si sono posizionati nell’anello inferiore della Curva Nord. Inevitabile un po’ di tensione dopo l’1-2 finale, archiviato dopo fischi sonori rivolti a Breda e calciatori, con un botta e risposta a distanza andato avanti dai due settori che ha coinvolto anche un sostenitore presente nella tribuna. Dopo alcuni minuti passati a rispondere alle provocazioni verbali dei supporters rosanero, l’invito degli steward a lasciare il settore dopo il termine della partita non andato a buon fine ha fatto scattare il parapiglia. A vuoto anche i tentativi di calmare la situazione, ma i toni alzatisi improvvisamente, e il passaggio dalle parole ai fatti ha fatto scattare lo stato di fermo. Necessario l’intervento delle forze dell’ordine dopo una colluttazione che avrebbe costretto un agente a recarsi all’ospedale per le cure del caso: resistenza e aggressione a pubblico ufficiale i motivi del fermo nei confronti di un giovane tifoso granata coinvolto nel caos esploso dopo il fischio finale dell’arbitro.”