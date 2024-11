Roma, Ranieri: «Avevo smesso veramente di allenare. Sarei tornato sui miei passi solo per due club»

Nella giornata di oggi, venerdì 15 novembre, Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa in occasione dell’inizio della sua terza avventura sulla panchina della Roma. Di seguito un estratto delle sue parole:

«Prima di iniziare con le vostre domande voglio mettere i puntini sulle I. Io avevo smesso di allenare: ho avuto più richieste in questi mesi che dopo aver vinto il campionato col Leicester e ho sempre detto di no. Ho sempre detto che solo in due casi sarei tornato sui miei passi, per la Roma o per il Cagliari. Ero super-convinto che non sarebbe accaduto, ma il fato ha voluto che tornassi a casa. Il fato ha voluto che ho iniziato alla Roma da calciatore e finirò la carriera da allenatore e dirigente. Ci tenevo a dirlo soprattutto nei confronti dei tifosi del Cagliari».

«Sapete che io parlo sinceramente – continua Ranieri – e l’ho fatto anche con Dan Friedkin. Lui mi ha lasciato a bocca aperta per il bene che vuole a questa squadra. Lui mi ha detto che non può girare il mondo e vedere Roma caput mundi e la squadra non va. Mi ha detto di aver speso tanti soldi e di non esser riuscito a fare ciò che ha intenzione di fare. Ora tocca a me, mi auguro di riuscire nel mandato che mi ha messo davanti. Dybala? Io la situazione l’ho messa subito in chiaro. Io scelgo chi voglio. E’ di un’altra categoria. Lui avrà la mia massima considerazione. Io lo farei giocare 90 minuti tutte le partite, e se ce la fa io non lo levo».