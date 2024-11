Sampdoria verso il Palermo: seduta mattutina per i blucerchiati. Il report

Continua la preparazione della Sampdoria in vista del prossimo match di campionato contro il Palermo, in programma allo stadio Renzo Barbera nella giornata di domenica 24 novembre e valevole per la 14esima giornata. Di seguito il report sulla seduta di allenamento odierna, venerdì 15 novembre, pubblicato sul sito ufficiale dei blucerchiati:

“Attivazione atletica sul campo, esercitazioni tecniche e tattiche, sviluppo delle palle inattive. Questo il programma mattutino seguito dalla Sampdoria di Andrea Sottil al “Mugnaini” di Bogliasco, dove domani, sabato – ancora privi dei nazionali Bartosz Bereszynski e Nikolas Ioannou -,sosterranno una nuova seduta mattutina”.