Da 2 a 0 a 2 a 2: Italia U21 rimontata dalla Francia. Un ottimo Desplanches in campo 45 minuti

Si conclude con il risultato di 2 a 2 il match amichevole U21 tra Italia e Francia, disputato alle ore 16:15 di oggi, venerdì 15 novembre, allo stadio “Castellani” di Empoli. Primi 45 minuti di gioco molto positivi per gli azzurrini, salvati ad inizio gara dall’ottimo intervento di Sebastiano Desplanches sulla punizione di Cherki. A sbloccare la partita ci pensa Cesare Casadei, servito dal bellissimo passaggio di tacco di Ambrosino. Gli ospiti reagiscono e con Tchaouna colpiscono la traversa, mentre al 45′ Ambrosino sigla il raddoppio. Nella ripresa Desplanches viene rimpiazzato da Zacchi, il quale non avrà responsabilità sulle reti francesi di Cherki e Atangana. Un pareggio che, per alcuni aspetti, può soddisfare il CT Carmine Nunziata in vista degli Europei U21, competizione che vede proprio la Francia come assoluta favorita.

Continue Reading