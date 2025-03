Roma-Cagliari: infortunio per Dybala, l’ex Palermo lascia il campo in lacrime

Dura appena dieci minuti la partita di Paulo Dybala contro il Cagliari. L’argentino, entrato al 64’ per dare qualità alla manovra offensiva della Roma, ha dovuto alzare bandiera bianca poco dopo, fermandosi per un problema muscolare alla coscia destra. Un’ennesima tegola per l’ex Palermo, che ha subito chiesto il cambio, lasciando il posto al giovane Pisilli.

Le telecamere lo hanno inquadrato in panchina con gli occhi lucidi, segno di una frustrazione crescente per i continui guai fisici che lo tormentano. Il rischio di un nuovo stop preoccupa la Roma e i tifosi giallorossi, che sperano non sia nulla di grave in vista dei prossimi impegni.