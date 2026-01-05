Giornale di Sicilia: “Rinaudo, il derby del cuore stavolta vale ancora di più”

PALERMO – Pensare a Leandro Rinaudo significa inevitabilmente pensare al Palermo. Un legame profondo, costruito nel tempo, prima sul campo e poi dietro la scrivania, che torna d’attualità alla vigilia di Mantova-Palermo. A raccontarlo è Salvatore Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia, tracciando il percorso umano e professionale di uno degli ex rosanero più rappresentativi degli ultimi anni.

Arrivato in Lombardia a fine ottobre dopo oltre una stagione lontano dai campi a causa del mancato rinnovo con il Palermo, Rinaudo si è subito immerso anima e corpo nel progetto del presidente Piccoli. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’ex direttore sportivo rosanero ha accettato la sfida del Mantova con l’obiettivo di trascinare i biancorossi fuori dalla zona calda della classifica, in un contesto nuovo ma emotivamente carico.

Il rapporto con Palermo resta centrale. Secondo quanto evidenzia ancora Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, Rinaudo è rimasto legato ai colori rosanero per circa dieci stagioni complessive, senza considerare il settore giovanile. Nato a Palermo, con genitori e gran parte della famiglia ancora in città, ha collezionato 43 presenze ufficiali con la maglia della sua terra, distribuite in due stagioni di Serie A, impreziosite da 4 reti, tra cui una doppietta in Coppa Uefa contro il Brøndby.

La sua parabola dirigenziale è cresciuta passo dopo passo. Rinaudo ha iniziato nel settore giovanile, contribuendo alla ricostruzione di una società rinata dalle macerie del fallimento, prima di essere promosso direttore sportivo nel 2022. Un ruolo assunto con l’obiettivo di riportare il Palermo targato City Football Group in Serie A, traguardo solo sfiorato con una semifinale playoff persa contro il Venezia di Pohjanpalo, come ricorda Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia.

Ora una nuova avventura, con scenari e obiettivi diversi. Dopo un avvio da record con tre vittorie consecutive, Rinaudo ha già affrontato il primo cambio in panchina, con l’esonero di Possanzini e l’arrivo di Modesto. Domenica, però, non sarà una gara come le altre. Come conclude Salvatore Orifici nel Giornale di Sicilia, per Rinaudo sarà un vero derby del cuore, con il desiderio di una piccola rivincita personale e la voglia di fare lo sgambetto anche all’amico Inzaghi.