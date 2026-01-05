Giornale di Sicilia: “Palermo, mercato in stand-by”

PALERMO – Squadra di nuovo in campo a Torretta e mercato che resta in fase di osservazione. Dopo l’addio di Brunori, il Palermo ha ripreso gli allenamenti per il nuovo anno senza fretta ma con idee chiare, come racconta Salvatore Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia. La linea del club è quella di valutare con attenzione ogni occasione utile per rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi.

Secondo quanto riferisce Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la partenza dell’ex capitano ha lasciato un vuoto evidente, sia tecnico che carismatico, che dovrà essere colmato con un innesto mirato. In cima alla lista dei desideri dell’allenatore rosanero c’è Matteo Tramoni, profilo ritenuto ideale per qualità e duttilità offensiva, anche se la trattativa con il Pisa si presenta complessa.

Il nodo principale resta economico. Come evidenzia ancora Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, il club toscano valuta Tramoni circa 6 milioni, cifra che il Palermo ritiene alta. Per questo motivo Osti valuta soluzioni alternative, con Nicholas Pierini che resta un’opzione concreta. Sul fronte Johnson, invece, prende quota l’ipotesi di un ritorno al Venezia, destinazione gradita al calciatore.

Situazione diversa per Corona, richiesto anche dalla Juve Stabia, ma al momento il movimento è bloccato: prima servirà individuare un sostituto. In difesa si attende la decisione su Magnani, che potrebbe rientrare dal prestito alla Reggiana. Come conclude Salvatore Orifici nel Giornale di Sicilia, la scelta sul centrale arriverà a metà mese, con il Palermo che preferisce muoversi con prudenza piuttosto che forzare operazioni premature.