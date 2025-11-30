Rientro da incubo per il Bari: volo in ritardo e lite a bordo con i tifosi

Momenti di tensione sul volo di linea Pisa-Bari che riportava a casa i calciatori del Bari dopo il pesantissimo 5-0 incassato a Empoli. A bordo dell’aereo si è verificato un contatto tra alcuni tifosi biancorossi e dei tesserati della squadra, con un diverbio degenerato rapidamente in spintoni e parapiglia.

Secondo quanto ricostruito, un confronto acceso tra un supporter e un giocatore avrebbe acceso gli animi, costringendo il personale di bordo a intervenire. In un video circolato online, un’assistente di volo invita più volte i passeggeri alla calma.

La situazione è stata poi riportata sotto controllo grazie all’intervento della Digos, che si trovava sul posto. L’imbarco è stato sospeso per alcuni minuti, prima di riprendere regolarmente. La partenza del volo ha accusato un ritardo di circa mezz’ora.

All’arrivo all’aeroporto di Bari, il clima è rimasto teso: ad attendere l’aereo sulla pista c’era una volante della Polizia. I calciatori, per evitare ulteriori contatti con i tifosi presenti, sono stati fatti scendere per ultimi e accompagnati sotto la supervisione delle forze dell’ordine.