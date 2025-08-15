Repubblica: “Palermo, Inzaghi debutta allo Zini: «Pronti a fare una grande gara»”

Primo esame ufficiale per il Palermo di Pippo Inzaghi, che domani sera alle 21.15 affronterà la Cremonese allo stadio Zini nei trentaduesimi di Coppa Italia. Come ricorda Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, la gara sarà a eliminazione diretta: in caso di parità al 90’, si andrà ai rigori. La vincente sfiderà ai sedicesimi, il 24 settembre, chi uscirà dal match tra Udinese e Carrarese.

La Repubblica Palermo riporta le dichiarazioni che Inzaghi ha rilasciato ieri ai microfoni ufficiali della società: «Siamo contenti che si inizi a fare sul serio. Affrontare un club di Serie A deve essere motivo di grande soddisfazione. Speriamo di fare una grande gara e di essere all’altezza, poi penseremo al risultato».

Il tecnico rosanero, alla prima uscita ufficiale sulla panchina del Palermo, ha parlato dell’accoglienza ricevuta: «Da quando il club mi ha chiamato e io l’ho scelto è stato un crescendo di emozioni. So che c’è tanta aspettativa, ringrazio la gente perché anche l’altra sera con il Manchester City è stato meraviglioso. Mi sembra di allenare qui da sempre, ma non ho ancora fatto nulla. La credibilità che mi accompagna è motivo di orgoglio e stimolo per dare tutto».

Guardando alla Cremonese, Inzaghi ha sottolineato il valore dell’avversario: «Ha un ottimo allenatore e si è rinforzata. Ci sono tutti i presupposti per una grande partita. Al di là del risultato, conterà vedere una squadra che lotta, aggredisce, gioca e ha personalità».

Come riporta la Repubblica Palermo, ci saranno alcune rotazioni rispetto al test col City: «Non si può stravolgere la formazione, ma ci saranno 3-4 cambi. Voglio dare a tutti la possibilità di farsi vedere».