Repubblica: “Palermo, il centro sportivo inaugurato a Torretta valore aggiunto per la volata playoff”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’inaugurazione del centro sportivo di Torretta e le voci dei protagonisti.

Questo centro sportivo racconta al territorio «per quanto tempo abbiamo intenzione di restare» e ancora: «Il Palermo farà i play-off con l’obiettivo di andare in serie A». Le parole di Alberto Galassi, consigliere board di City Group, hanno ribadito che la multinazionale del calcio di Mansour è arrivata a Palermo per restare e che i sogni di promozione non sono tramontati.

Nella grande domenica rosanero, con la festa con le vecchie glorie del passato, gli uomini di Manchester hanno ribadito a tutto l’ambiente le intenzioni del City Group: «Torretta è molto più di un edificio – ha detto Brian Marwood, capo dell’area sportiva di tutto il gruppo – È una casa per i nostri giocatori e il nostro staff per crescere e svilupparsi, mentre lavoriamo per portare il Palermo ad alti livelli e iniziare il prossimo capitolo della grande storia del club».

Ma questo clima di ottimismo, in qualche modo si lega a una stagione che fino a una settimana fa sembrava che non avesse più nulla da dire. E che invece può ancora regalare al Palermo delle speranze di promozione. Con l’arrivo di Mignani, il Palermo non ha di certo superato la crisi e non ha nemmeno potuto guarire i suoi mali in due giorni, ma ha mostrato più compattezza ed equilibro. E soprattutto, complice il rallentamento di alcune squadre che stanno davanti, si è diffuso nell’ambiente – ed è stato ribadito dalla società – che i play-off sono un obiettivo concreto per giocarsi le chance di promozione.

«La serie B non è facile – ha detto Galassi – è un campionato dove tutti possono perdere con tutti. Noi l’abbiamo sempre saputo e lo abbiamo pianificato, il nostro obiettivo erano i play-off e quando uno va a giocarseli non lo fa per non andare in serie A».