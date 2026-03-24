Repubblica: “L’Athletic Palermo archivia la sconfitta. L’obiettivo ora è battere la Reggina”

Battuta d’arresto netta ma senza conseguenze immediate per l’Athletic Palermo, che cade 3-0 sul campo della Nissa ma conserva la vetta della classifica nel girone I di Serie D. Come racconta Fabrizio Bertè su la Repubblica Palermo, la formazione nerorosa interrompe così una striscia positiva di sei risultati utili consecutivi.

A decidere il match del “Marco Tomaselli” sono il gol di Terranova e la doppietta di De Felice, che rilanciano la Nissa di Di Gaetano nella corsa al vertice. Come sottolinea Fabrizio Bertè su la Repubblica Palermo, la classifica resta comunque corta: Athletic Palermo a 54 punti, Nissa a 53 e Savoia a 51, con Reggina e Igea Virtus pronte a rientrare con le gare da recuperare.





Nonostante il passivo pesante, l’allenatore Ferraro invita alla calma. «Un risultato un po’ bugiardo. Una giornata negativa», ha dichiarato, come riportato da Fabrizio Bertè su la Repubblica Palermo. Il tecnico analizza con lucidità la prestazione: «Siamo stati poco lucidi e poco solidi. Abbiamo favorito le caratteristiche degli avversari invece delle nostre».

Secondo quanto evidenzia ancora Fabrizio Bertè su la Repubblica Palermo, la sconfitta arriva in uno scontro diretto che poteva allungare il margine in classifica, ma Ferraro ridimensiona le aspettative: «Noi non dobbiamo vincere il campionato. Ci stiamo provando, i ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario».

Il tecnico sottolinea anche le difficoltà dell’approccio alla gara: «Non eravamo in partita, forse troppo tesi. Ma bisogna riconoscere anche la bravura dell’avversario». Un’analisi che non cancella la fiducia nel percorso della squadra.

Ora testa alla prossima sfida contro la Reggina, in programma al Velodromo “Paolo Borsellino”. «Potevamo fare meglio, ma il campionato è ancora lungo. Ripartiremo subito», ha concluso Ferraro.