Reggiana, UFFICIALE: preso Okwonkwo

La Reggiana, mediante una nota ufficiale, ha reso noto l’acquisto di Okwonkwo. Di seguito la nota del club:

“AC Reggiana comunica ufficialmente di avere acquisito a titolo temporaneo dal Bologna FC le prestazioni sportive del calciatore Orji Okwonkwo, che indosserà i colori granata fino a giugno 2025.

L’attaccante nigeriano classe ’98 ha vestito in Italia le maglie di Bologna, Brescia, Reggina e Cittadella nei campionati di Serie A e Serie B. Per Okwonkwo esperienza oltreoceano in MLS nelle fila del CF Montréal.

A Orji, il più caloroso benvenuto a Reggio Emlia”.