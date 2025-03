Reggiana, traballa la panchina di Viali: «Responsabilità mia anche del risultato»

Il Sassuolo ne ha fatti cinque alla Reggiana, nel match giocato questa sera al Mapei. Risultato che sta facendo traballare notevolmente la panchina di William Viali che adesso rischia l’esonero. Proprio il tecnico si è espresso per commentare il match:

«Difficile su un risultato del genere fare l’analisi specifica di un episodio. La partita è iniziata proprio come volevamo, poi con qualche episodio l’abbiamo rovinata. Anche vista la grande forza dell’avversario, non siamo riusciti a riprenderla. Non abbiamo fatto in tempo a renderci conto del pareggio, hanno fatto due gol consecutivi. Il 3-1 ha ammazzato la prestazione, c’è poco da dire oggi. Risultato negativo che non volevamo, ha rovinato una prestazione. La presa di posizione dei tifosi era assolutamente capibile, hanno fatto sentire la loro voce in maniera diversa. Io oggi sono responsabile di questa squadra, responsabilità mia anche del risultato. Sono stato chiaro giovedì, non bisogna chiedere a me se posso dare ancora qualcosa alla squadra. Io ho vissuto il mio lavoro con equilibrio. Abbiamo fatto qualche errore di troppo, ma dovevamo stare assolutamente più attenti. Potevamo fare fallo su alcune ripartenze. Prendere cinque gol fa male, ma dobbiamo pensare all’obiettivo finale che comunque è vicinissimo, a un passo. Oggi ci abbiamo provato e non siamo stati bravi».