Cremonese-Cittadella, Dal Canto: «Portiamo a casa un punto su un campo complicato»

AL termine della sfida tra Cremonese e Cittadella, terminata 2-2 è intervenuto l’attuale tecnico dei granata Dal Canto per commentare la sfida:

«La partita ha vissuto a un cazzotto a testa, il 2-0 è arrivato con due episodi, anche se già avevamo avuto delle chance per segnare. Ai primi cambi della Cremonese, loro ci hanno schiacciato un po’ dentro la metà campo. Forse ci siamo fatti gol da soli, al di là dei meriti della Cremonese. Il mio rammarico è per quello. La Cremonese ha grande tecnica, è una grande squadra e sono d’accordo, però poi il calcio però vive in base a chi sfrutta per primo gli episodi. Il nostro atteggiamento è quello, ce l’abbiamo da sempre. Oggi per 60-65 minuti abbiamo giocato molto bene, poi potevamo fare meglio con anche qualche subentrato. Potevamo forse raddrizzare un po’ il tiro, anche se capisco le difficoltà di quel momento quando abbiamo incassato il gol. Portiamo a casa un punto conquistato su un campo complicato»