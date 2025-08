«Profilo perfetto per la fascia sinistra»: il Colonia accoglie Lund, lui replica: «Mi sento pronto per la Bundesliga»

Il 1. FC Köln ha ufficializzato l’ingaggio di Kristoffer Lund, laterale sinistro del Palermo FC, che si trasferisce in prestito fino al termine della stagione.

«Kristoffer ha esattamente il profilo che desideravamo per la fascia sinistra. Unisce stabilità difensiva e propensione offensiva, e ha una mentalità che si adatta perfettamente alle nostre esigenze. Nonostante la giovane età, vanta già esperienza internazionale. Con la sua dinamicità amplia le nostre opzioni sulla corsia mancina, aumentando qualità e competitività in quella zona del campo», ha dichiarato il direttore sportivo del Colonia, Thomas Kessler, attraverso i canali ufficiali del club tedesco.

Entusiasta anche il diretto interessato: «Quando ho saputo dell’interesse del Colonia, ho subito voluto saperne di più. È un club con grande tradizione, una tifoseria fantastica e gioca in Bundesliga, uno dei migliori campionati d’Europa. Mi sento pronto per questa sfida e voglio dimostrare il mio valore: per questo ho scelto il Colonia», ha dichiarato Lund.

Nato il 14 maggio 2002 a Kerteminde (Danimarca), Lund possiede anche la cittadinanza statunitense grazie alla madre americana. Cresciuto nel settore giovanile del Midtjylland, ha debuttato da professionista nel 2021, prima di trasferirsi in Svezia, al BK Häcken, dove si è imposto come titolare. Nell’estate 2023 è approdato al Palermo, con cui ha collezionato 68 presenze complessive in Serie B, contribuendo al raggiungimento dei playoff nella passata stagione. Nel corso dell’annata ha totalizzato 2 presenze nei playoff.

Con un passato nelle giovanili della Danimarca fino all’U21, Lund ha poi scelto di rappresentare la Nazionale maggiore degli Stati Uniti, con cui ha già disputato sette amichevoli.