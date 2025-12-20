Giornale di Sicilia: “Palermo ad Avellino, Inzaghi conferma il 3-4-2-1. Le probabili formazioni”

Il Palermo è pronto a scendere in campo questo pomeriggio al Partenio-Lombardi di Avellino con l’obiettivo di allungare la striscia positiva. Come riportato dal Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi conferma l’impianto tattico delle ultime settimane e si affida al 3-4-2-1 per provare a centrare la quarta vittoria consecutiva.

Secondo quanto riferisce il Giornale di Sicilia, l’assenza di Pierozzi obbliga il tecnico rosanero a rivedere la fascia destra. La soluzione individuata porta all’avanzamento di Bereszynski come esterno di centrocampo, con Peda inserito nella linea difensiva insieme a Bani e Ceccaroni. Tra i pali spazio a Joronen, ormai una certezza nello scacchiere di Inzaghi.

In mezzo al campo, come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia, la coppia Segre–Ranocchia garantisce equilibrio e qualità, mentre sulla corsia opposta agirà Augello, in crescita costante. Alle spalle di Pohjanpalo, riferimento offensivo e uomo più atteso, ci saranno Palumbo e Le Douaron. Il francese è diventato un titolare fisso, mentre Brunori partirà nuovamente dalla panchina.

L’Avellino di Biancolino risponde a specchio con il 3-4-1-2. Sempre secondo il Giornale di Sicilia, i biancoverdi puntano su Daffara tra i pali e su una linea difensiva composta da Enrici, Simic e Fontanarossa. A centrocampo spazio a Missori e Cancellotti sugli esterni, con Palmiero e Sounas in mezzo. Sulla trequarti agirà Palumbo, chiamato a innescare Biasci e Tutino, osservati speciali della sfida.

Il Giornale di Sicilia evidenzia come il fattore campo e il terreno sintetico del Partenio possano rappresentare un’insidia, ma il Palermo vuole dare continuità al momento favorevole e restare agganciato alle zone alte della classifica.

Probabili formazioni

Avellino (3-4-1-2)

Daffara; Enrici, Simic, Fontanarossa; Missori, Palmiero, Sounas, Cancellotti; Palumbo; Biasci, Tutino.

Allenatore: Biancolino.

A disposizione

Iannarilli, Marson, Manzi, Cagnano, Besaggio, Gyabuaa, Panico, Patierno, Russo, Lescano, Crespi.

Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Ceccaroni, Bani, Peda; Augello, Segre, Ranocchia, Bereszynski; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi.

A disposizione

Gomis, Bardi, Veroli, Diakitè, Gyasi, Gomes, Blin, Giovane, Brunori, Corona.