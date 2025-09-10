Pohjanpalo: «Con il Palermo puntiamo alla Serie A. Il Barbera con 30 mila tifosi è emozionante»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2025

Un finlandese per la promozione

Come racconta Simone Togna su Tuttosport, Joel Pohjanpalo si presenta carico per la nuova stagione col Palermo. «Abbiamo iniziato con una vittoria e un pareggio in campionato – ha spiegato –. La Serie B è difficile, lo vedremo già dalla prossima partita in trasferta contro il Südtirol. Ma andiamo lì per vincere».

Il peso dei tifosi e l’obiettivo Serie A

L’ex Venezia ha sottolineato il valore del pubblico rosanero: «Quello che apprezzo di più è il calore dei tifosi. Giocare al Barbera con 30 mila persone è emozionante». Parole che, come ricorda Tuttosport, confermano l’obiettivo dichiarato: «Con questa squadra bisogna puntare alla promozione. Ragioniamo partita dopo partita, ma le aspettative sono alte».

Il noi prima dell’io

Pohjanpalo ha già vinto la classifica marcatori in Serie B con il Venezia, ma al Palermo pensa solo al collettivo: «Io penso sempre al bene della squadra. Se giochiamo bene, anche io rendo al meglio e i gol arrivano come conseguenza. Contano i risultati del Palermo, non quelli individuali».

Sicilia nel cuore e identità rosanero

L’attaccante ha scherzato sulle tradizioni locali: «Arancina, assolutamente». Poi ha raccontato il suo legame con la città: «Il centro di Palermo è il luogo che preferisco, lì c’è contatto con la gente. Anche la mia famiglia si trova benissimo».

Nazionale e futuro

Con la Finlandia la strada verso i Mondiali si è complicata dopo la sconfitta con la Polonia: «Non era facile, siamo andati sotto per due disattenzioni. Ora restano tre partite: se facciamo 9 punti possiamo ancora farcela». Intanto, come sottolinea Simone Togna su Tuttosport, l’obiettivo immediato resta la Serie B: Pohjanpalo ha già segnato all’esordio con la Reggiana e colto due legni contro il Frosinone.

Ultimissime

Gazzetta dello Sport: “Italia, sempre più vicino il terzo playoff. Rischiamo una big”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2025

Pohjanpalo: «Con il Palermo puntiamo alla Serie A. Il Barbera con 30 mila tifosi è emozionante»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2025

Stankovic: «Al Venezia non mi sentirò mai sprecato. Favoriti? A fine campionato…»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2025
Tifosi

Allo stadio in 700: nuova regola in serie A | Sarà il massimo di tifosi consentiti

Marco Fanfani Settembre 10, 2025

Palermo, nuova cittadella dello sport tra velodromo, palasport e diamante: il piano del Comune

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2025