Pohjanpalo: «Con il Palermo puntiamo alla Serie A. Il Barbera con 30 mila tifosi è emozionante»

Un finlandese per la promozione

Come racconta Simone Togna su Tuttosport, Joel Pohjanpalo si presenta carico per la nuova stagione col Palermo. «Abbiamo iniziato con una vittoria e un pareggio in campionato – ha spiegato –. La Serie B è difficile, lo vedremo già dalla prossima partita in trasferta contro il Südtirol. Ma andiamo lì per vincere».

Il peso dei tifosi e l’obiettivo Serie A

L’ex Venezia ha sottolineato il valore del pubblico rosanero: «Quello che apprezzo di più è il calore dei tifosi. Giocare al Barbera con 30 mila persone è emozionante». Parole che, come ricorda Tuttosport, confermano l’obiettivo dichiarato: «Con questa squadra bisogna puntare alla promozione. Ragioniamo partita dopo partita, ma le aspettative sono alte».

Il noi prima dell’io

Pohjanpalo ha già vinto la classifica marcatori in Serie B con il Venezia, ma al Palermo pensa solo al collettivo: «Io penso sempre al bene della squadra. Se giochiamo bene, anche io rendo al meglio e i gol arrivano come conseguenza. Contano i risultati del Palermo, non quelli individuali».

Sicilia nel cuore e identità rosanero

L’attaccante ha scherzato sulle tradizioni locali: «Arancina, assolutamente». Poi ha raccontato il suo legame con la città: «Il centro di Palermo è il luogo che preferisco, lì c’è contatto con la gente. Anche la mia famiglia si trova benissimo».

Nazionale e futuro

Con la Finlandia la strada verso i Mondiali si è complicata dopo la sconfitta con la Polonia: «Non era facile, siamo andati sotto per due disattenzioni. Ora restano tre partite: se facciamo 9 punti possiamo ancora farcela». Intanto, come sottolinea Simone Togna su Tuttosport, l’obiettivo immediato resta la Serie B: Pohjanpalo ha già segnato all’esordio con la Reggiana e colto due legni contro il Frosinone.