Gazzetta dello Sport: “Italia, sempre più vicino il terzo playoff. Rischiamo una big”
Norvegia travolgente, Italia nei guai
Come scrive Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, la goleada della Norvegia contro la Moldova (11-1) ha reso quasi impossibile la corsa dell’Italia sulla differenza reti. Gli azzurri, con dieci gol segnati in due partite, non possono più sperare di colmare il divario (+21 contro +5). «Anche vincendo le restanti quattro partite, compreso lo scontro diretto di Milano il 16 novembre, l’Italia sarebbe condannata» evidenzia la Gazzetta.
L’incubo playoff
Il destino sembra dunque riportare gli azzurri sulla strada dei playoff. «Una parola che fa tremare», scrive Licari sul quotidiano, ricordando i precedenti: l’eliminazione con la Svezia per Russia 2018 e il dramma di Palermo contro la Macedonia del Nord nel 2022. Dal 2014 in Brasile, l’Italia non supera più un Mondiale: due esclusioni e due eliminazioni al primo turno.
Possibili avversarie
Gli spareggi, spiega la Gazzetta dello Sport, coinvolgeranno 12 seconde classificate e 4 squadre provenienti dalla Nations League. Si giocheranno semifinali e finali in gara unica: «Un dentro o fuori pericoloso, con rivali come Slovacchia, Polonia, Serbia o Turchia». L’Italia, però, dovrebbe presentarsi da testa di serie, grazie al ranking Fifa.
Le insidie
Nella quarta fascia potrebbero esserci avversari abbordabili come Svezia, Irlanda del Nord, Moldova o San Marino, ma la vera difficoltà sarebbe la finale. «Non sarà una passeggiata di salute», scrive Licari sulla Gazzetta, indicando possibili rivali come Scozia, Grecia, Islanda, Ungheria o la stessa Nord Macedonia, incubo recente degli azzurri.
Tra speranze e paure
In teoria, l’Italia potrebbe ancora sperare in un passo falso della Norvegia contro Israele l’11 ottobre, ma a Oslo e con Haaland in campo sembra utopia. «Resta il retropensiero dell’ennesima apocalisse sportiva», conclude Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, sottolineando l’urgenza di affrontare i playoff con spirito diverso dal passato.