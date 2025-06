Pohjanpalo elegante in Croazia: vacanze da red carpet in attesa del Palermo di Inzaghi

L’attaccante del Palermo Joel Pohjanpalo continua a godersi le vacanze estive prima dell’inizio del ritiro rosanero, che lo vedrà lavorare per la prima volta sotto la guida di Filippo Inzaghi.

Oggi l’attaccante finlandese ha pubblicato su Instagram una foto scattata in ascensore insieme alla sua compagna, in abito da sera, con tanto di ironico commento «Mamma and Pappa nightout 🎉». La location? Dubrovnik, in Croazia, dove l’attaccante è presente per partecipare a un matrimonio.

Relax, eleganza e qualche brindisi, prima di tuffarsi nella nuova stagione con l’obiettivo Serie A.