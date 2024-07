Novità in arrivo in casa Pisa. Come raccolto dalla redazione di Pianetaserieb.it, infatti, lo stadio Romeo Anconetani, noto meglio coe Arena Garibaldi, cambierà nome in Cetilar Arena. Ancora va capito se entrambi i nomi verranno esposti o se verrà messa in risalto solo la novità, che comunque entrerà in “vigore” già a partire dalla stagione 2024/2025.

